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Dilovası'nda 7 İşçinin Yaşamını Yitirdiği Yangında Ailelerden Tahliye Tepkisi

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Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği iş cinayeti davasında eski zabıta müdürü ve vekilinin tahliye edilmesine aileler tepki gösterdi. Aileler, Adalet Bakanlığı'na seslenerek adalet çağrısı yaptı.

(KOCAELİ) - Dilovası'nda 7 kişinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin davada, eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir ile zabıta müdürü vekili Nizamettin Balcı'nın tahliye edilmesine aileler tepki gösterdi. Aileler, Adalet Bakanlığı'na seslenerek,  "Sevdiklerimizin canının bedeli 6 geceyi cezaevinde geçirmek mi? Bu mu adalet dediğiniz" açıklamasını yaptı.

Dilovası İşçi Katliamı Aileleri, 7 kişinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin davada, eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir ile zabıta müdürü vekili Nizamettin Balcı'nın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Ailelerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"7 canımızın ölümünde sorumluluğu olan kamu görevlileri tahliye ediliyor. Eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir ve şimdiki zabıta müdürü vekili Nizamettin Balcı tahliye edildi."

Biz mahkemelere, kamu görevlilerine ve bir daha bu katliamların olmayacağına nasıl güveneceğiz?

Adalet Bakanlığı; sevdiklerimizin canının bedeli 6 geceyi cezaevinde geçirmek mi? Bu mu adalet dediğiniz?"

Kaynak: ANKA
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