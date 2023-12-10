Dilovası'nda depoda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Mehmet O'ya ait depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayapınar Mahallesi Kavak Caddesi'nde Mehmet O'ya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.