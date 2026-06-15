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Kocaeli'de tankerle çarpışan cipin sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'de tankerle çarpışan cipin sürücüsü ağır yaralandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tankerle çarpışan cipin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada kontrolden çıkan cip bariyerlere çarparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tankerle çarpışan cipin sürücüsü ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolu İMES Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkisinde C.B. yönetimindeki 34 HSZ 006 plakalı cip ile B.G. idaresindeki 34 LR 4569 plakalı tanker çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki bariyerlere zarar vererek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan C.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
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