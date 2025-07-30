Dilovası'nda Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Dilovası'nda Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, binanın 3. katındaki daireye de sıçradı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Diliskelesi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede artan alevler, binanın 3. katındaki daireye de sirayet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle daire ile çatı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti

Yengesini tüfekle vurup intihar etti! Nedeni akılalmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

Özel'in şartı kabul edildi! CHP çözüm komisyonuna katılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.