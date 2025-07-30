Dilovası'nda Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, binanın 3. katındaki daireye de sıçradı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Diliskelesi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede artan alevler, binanın 3. katındaki daireye de sirayet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle daire ile çatı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel