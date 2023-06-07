Dilovası'da Mahalle Konağı Yapımı Devam Ediyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde sözünü verdiği mahalle konağının yapımı devam ediyor.

Dilovası Belediyesi'nin mahallelerdeki vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya, sosyal anlamda insanları biri birine yakınlaştırmaya ve kültürlerini korumaya yönelik başlattığı mahalle konakları projesinin bir yenisi Tepecik Mahallesi'nde yükseliyor. Projenin devam ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Şayir, "Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Dilovamız'a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor. 20 gün önce temelini attığımız Tepecik Mahalle Konağımız hızla yükselmeye devam ediyor" dedi. - KOCAELİ