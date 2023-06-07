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Dilovası'da Mahalle Konağı Yapımı Devam Ediyor

Dilovası'da Mahalle Konağı Yapımı Devam Ediyor

Güncel Haberler

Dilovası Belediyesi'nin mahalle konakları projesi kapsamında Tepecik Mahallesi'nde yapımı devam eden konağın inşaatı hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Hamza Şayir, projenin seçim beyannamesinde yer aldığını ve sözlerini tuttuklarını belirtti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde sözünü verdiği mahalle konağının yapımı devam ediyor.

Dilovası Belediyesi'nin mahallelerdeki vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya, sosyal anlamda insanları biri birine yakınlaştırmaya ve kültürlerini korumaya yönelik başlattığı mahalle konakları projesinin bir yenisi Tepecik Mahallesi'nde yükseliyor. Projenin devam ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Şayir, "Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Dilovamız'a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor. 20 gün önce temelini attığımız Tepecik Mahalle Konağımız hızla yükselmeye devam ediyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hamza Şayir Güncel Haberler

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