Dilek Taşı'nın dördüncü bölümünde neler oldu?

Mustafa ve Cemre'nin yaşadığı tehlikeleri öğrenen Figen, onları korumak için çaba sarf eder.

Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın dördüncü bölümünün özeti şöyle;

Mustafa, Figen'in bütün çabalarına rağmen Cemre'yle birlikte köşkten ayrılmıştır. Kızıyla birlikte özgürce yaşayabileceği bir hayat kurmaktır amacı. Fakat işler planladığı gibi gitmez.

Türlü tehlikelerle dolu bir gece atlatırlar. Figen'in de gece boyunca gözüne uyku girmemiştir. Güneş doğarken evden çıkar Mustafa ve Cemre'yi bulmak için. Bahçede Kenan ve Sevda'yı yakın bir halde görünce dünya başına yıkılır.

Nişan yüzüğünü Kenan'ın avucuna bırakıp Mustafa ve Cemre'yi bulmak üzere yoluna gider. Cemre önceki gece vedalaşırken Figen'e, babasının onu Dilek Taşına götüreceğini söylemiştir.

Figen bir umutla oraya gittiğinde Cemre ve Mustafa gerçekten oradadır. Figen, Mustafa ve Cemre'nin gece boyunca yaşadıkları tehlikeyi öğrenir.

Mustafa'ya yalvarır kimse uyanmadan köşke dönmeleri için. Mustafa, bir yol bulana kadar Cemre'nin güvende olacağı yerde kalmasını kabul eder.

Figen ve Mustafa köşke dönerken Cemre'nin başına gelecek büyük kötülükten habersizdir.