Dilek Kaya İmamoğlu: Demokrasimiz ve Ülkem Adına Büyük Bir Üzüntü, Derin Bir Kaygı ve Tarifsiz Bir Utanç İçindeyim

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP'ye kayyum atanmasını 'demokrasiye ağır bir darbe' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

(İSTANBUL) CHP Kurultayı'nın iptal edilmesine ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu, "Demokrasimiz ve ülkem adına büyük bir üzüntü, derin bir kaygı ve tarifsiz bir utanç içindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanması Türkiye demokrasisinin nasıl ağır bir baskı altına alınmak istendiğinin en açık göstergelerinden biridir. Bu yalnızca bir siyasi partiye yönelik bir müdahale değildir; milyonlarca yurttaşın iradesine, demokratik siyasete ve hukuk devletine yönelmiş ağır bir darbedir" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"MİLYONLARCA YURTTAŞIN İRADESİNE, DEMOKRATİK SİYASETE VE HUKUK DEVLETİNE YÖNELMİŞ AĞIR BİR DARBE"

"Demokrasimiz ve ülkem adına büyük bir üzüntü, derin bir kaygı ve tarifsiz bir utanç içindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanması Türkiye demokrasisinin nasıl ağır bir baskı altına alınmak istendiğinin en açık göstergelerinden biridir. Bu yalnızca bir siyasi partiye yönelik bir müdahale değildir; milyonlarca yurttaşın iradesine, demokratik siyasete ve hukuk devletine yönelmiş ağır bir darbedir."

Partimiz tarihinde de, ülkemizin siyasi tarihinde de böylesine büyük bir antidemokratik müdahale ve sivil siyaseti tasfiye etme çabası görülmemiştir. Sandıkta yenemediğini hukuk eliyle susturmaya çalışmak, demokrasiyi zedelemekten başka bir sonuç doğurmaz.

"ÜLKEMİZ ADINA BÜYÜK BİR KIRILMA VE DEMOKRASİ AYIBI"

Oysa Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin kurucu değerlerinin, demokrasi mücadelesinin ve halk iradesinin en güçlü temsilcilerinden biridir. Cumhuriyet Halk Parisine yaşatılan bu durum Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemiz adına büyük bir kırılma ve demokrasi ayıbıdır. Bugün asıl mesele yalnızca CHP değildir. Mesele; hukukun bağımsız kalıp kalamayacağı, yurttaşın oyunun değerinin korunup korunamayacağı ve Türkiye'nin demokratik geleceğinin nasıl şekilleneceğidir. Her şeye rağmen, ülkemin vicdan sahibi, adalete ve demokrasiye sahip çıkan insanları sayesinde; hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve toplumsal barışa kavuşacağı günlere olan inancımı koruyorum"

Kaynak: ANKA
