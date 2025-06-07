Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a Cezaevi Çağrısı: "Aile Bütünlüğü Korunsun"

Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a Cezaevi Çağrısı: 'Aile Bütünlüğü Korunsun'
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ndeki kadın tutukluların ailelerinden uzak cezaevlerine sevk edilmesine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Bu uygulama, yalnızca bu kadınların değil, geride kalan aile bireylerinin de hayatını derinden etkilemektedir. Sizden ricam; bu meselenin insani yönüyle ele alınması, ilgili kurumlarla istişare edilerek kadın tutukluların ailelerinden koparılmamaları yönünde bir çözüm geliştirilmesidir" dedi.

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ndeki kadın tutukluların ailelerinden uzak cezaevlerine sevk edilmesine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Bu uygulama, yalnızca bu kadınların değil, geride kalan aile bireylerinin de hayatını derinden etkilemektedir. Sizden ricam; bu meselenin insani yönüyle ele alınması, ilgili kurumlarla istişare edilerek kadın tutukluların ailelerinden koparılmamaları yönünde bir çözüm geliştirilmesidir" dedi.

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, bir anne ve toplum vicdanının sesi olma sorumluluğunu yüreğinde hisseden bir kadın olarak bu mektubu size yazıyorum. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan kadınlar, İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilmeleri nedeniyle çocuklarından ve ailelerinden koparılmış durumdalar. Bu uygulama, yalnızca bu kadınların değil, geride kalan aile bireylerinin de hayatını derinden etkilemektedir. 'Aile Yılı' ilan edilen 2025 yılında, annelik gibi kutsal bir sorumluluğun bu denli ağır şekilde sekteye uğratılması, toplum vicdanını da derinden yaralamaktadır. Günahsız çocuklar annelerinden ayrı düşmekte, bu ayrılık onların ruhsal gelişimlerinde onarılması güç izler bırakmaktadır. Aile bütünlüğünün korunması, hukuk devleti olmanın en temel gereklerinden biridir. Bu tür uygulamalar, evrensel insan hakları ve çocuk hakları bakımından ciddi bir sorgulama gerektirmektedir. Kadınların ve çocukların korunması adına gösterdiğiniz duyarlılığı biliyorum. Sizden ricam; bu meselenin insani yönüyle ele alınması, ilgili kurumlarla istişare edilerek kadın tutukluların ailelerinden koparılmamaları yönünde bir çözüm geliştirilmesidir. Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum. Desteğinizin bu konuda binlerce insana umut olacağına inanıyor, mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum. Saygılarımla, Dilek Kaya İmamoğlu."

Kaynak: ANKA / Güncel
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