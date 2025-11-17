Haberler

Dilek İmamoğlu'ndan Adalet Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, adalet arayışında tüm siyasi partilere ve hukuk örgütlerine seslendi. İmamoğlu, hukuksuzluklara karşı birlikte durulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu; Türkiye Barolar Birliği, DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Emek Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti'ye yaptığı çağrıda, "Gelin, hukukun sesini hep birlikte yükseltelim. Gelin, adaleti siyasi hesaplara kurban eden bu karanlığa hep birlikte karşı duralım. Gelin, bu ülkenin çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak için sorumluluk alalım. Bugün susan, yarın konuşacak bir ülke bulamayabilir." dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu yaptığı açıklama ile Türkiye Barolar Birliği'ne ve siyasi partilere seslendi. Dilek İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalar yer aldı:

"Ne yazık ki Türkiye'de adaletin nefesinin kesildiği bir dönemin tam ortasındayız. Haksızlığın, hukuksuzluğun, siyasetin gölgesinde verilen kararları artık vicdanların bile kabul etmediği bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç sadece bizim değil; eşi, evladı, kardeşi hukuksuzca özgürlüğünden edilen tüm tutuklu yakınlarının ortak çığlığıdır.

"Bu ülkede adaleti hep birlikte ya savunacağız ya da hep beraber kaybedeceğiz"

Ben buradan, tüm siyasi parti genel başkanlarına, tüm hukuk örgütlerine, tüm sivil ve mesleki toplum temsilcilerine, sanatçılara açık ve net bir çağrı yapıyorum:  Bu suskunluk artık kabul edilemez. Bu hukuksuzluk artık kaldırılamaz. Bu ülkede adaleti hep birlikte ya savunacağız ya da hep beraber kaybedeceğiz. Bugün yaşanan haksızlık, sadece bir kişiye, bir aileye yapılmıyor. Bugün adalet terazisiyle oynayanlar, aslında 86 milyonun hukukuyla oynuyor. Ve ben, bu ülkede adil yargılanma hakkı tesis edilene, kararlar siyasetin değil hukukun ışığında verilene, herkesin gözü önünde açık, şeffaf ve tarafsız bir yargılama yapılana kadar susmayacağım.

"Sesim yalnızca bana ait değil; adalet bekleyen yüz binlerin, milyonların sesidir"

Bu hakkı her gün, her yerde, her mecrada tekrar edeceğim. Çünkü adalet, bir grubun değil; ülkenin vicdanıdır. Ve bugün o vicdanı yaşatmak, hepimizin boynunun borcudur. Çağrım nettir:  Gelin, hukukun sesini hep birlikte yükseltelim. Gelin, adaleti siyasi hesaplara kurban eden bu karanlığa hep birlikte karşı duralım. Gelin, bu ülkenin çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak için sorumluluk alalım. Bugün susan, yarın konuşacak bir ülke bulamayabilir. Ben konuşuyorum. Ve inanıyorum ki, benim sesim yalnızca bana ait değil; adalet bekleyen yüz binlerin, milyonların sesidir. Ve bu ses, halkın gözü önünde canlı yayınla yapılacak tutuksuz, adil, şeffaf yargılanma hakkı sağlanana kadar susmayacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.