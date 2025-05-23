Dilan Yıldırım'ın Ölümü Üzerine Eşine 5 Ay Hapis Cezası

Dilan Yıldırım'ın Ölümü Üzerine Eşine 5 Ay Hapis Cezası
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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, eşi Dilan Yıldırım'ın yaşamını yitirmesi sonrası suç delillerini gizlemekle suçlanan İ.Y. hakkında açılan davada 5 ay hapis cezası verildi. Cezası ertelendi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Yağan köyünde yaşayan iki çocuk annesi Dilan Yıldırım'ın şüpheli şekilde yaşamını yitirmesinin ardından eşi İ.Y. hakkında suç delillerini gizlemesi nedeniyle açılan dava sonuçlandı. İ.Y'ye 5 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası ertelendi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Yağan köyünde yaşayan iki çocuk annesi Dilan Yıldırım 4 Ağustos 2024'te yaşamını yitirdi.

Dilan Yıldırım'ın ölümünün ardından gözaltına alınan eşi İ.Y. ertesi gün serbest bırakılırken Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İ.Y. eşi Dilan Yıldırım'ın "intihar ettiği" iddiasında bulunurken; Dilan Yıldırım'ın annesi Sedya Süme ise "kızının öldürüldüğünü" öne sürdü.

Dilan Yıldırım'ın eşi İ.Y. jandarmada alınan ilk ifadesinde Yıldırım'ın boynuna olay günü yazma bağladığını, boynunun ağrıdığını söylediğini, eşinin hastaneye götürmek istediğini ancak Dilan'ın bunu kabul etmediğini, ot satmak için dışarı gittiğini geri döndüğünde Dilan'ın banyoda olduğunu fark ettiğini söyledi. Eşinin banyo kapısını açmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdiğini söyleyen İ.Y, Dilan Yıldırım'ı baygın halde bulduğunu ve ardından Köprüköy devlet Hastanesine güvenmedikleri için Pasinler Devlet Hastanesine götürdüklerini, eşi ile arasından herhangi bir sorun olmadığı beyanında bulundu.

Savcılıkta ifade değiştirdi

Savcılık'ta verdiği ifadede ise jandarmada verdiği ilk verdiği ifadeyi kabul etmeyen İ.Y, "Olay panikliği içerisinde eşimde boğaz ağrısı olduğunu ve bu sebeple öldüğünü söyledim. Bunun sebebi ise eşimin tarafından bir şiddete maruz kalmamaktır. Çünkü bulunduğumuz coğrafyada eşinin intihar etmiş olması ayıpsanır ve toplum tarafından dışlanabilirdim" dedi. İ.Y. savcılık ifadesinde eşinin kendini boğazından bağlayarak intihar ettiği yazmayı çıkardıktan sonra gardrobun arkasına attığını söyledi.

Bunun üzerine Pasinler Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İ.Y. hakkında intihar olayında kullanılan delilleri gizlediği gerekçesiyle dava açıldı. Dava sonucunda İ.Y. hakkında suç delillerini gizlediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verildi. Takdiri indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 5 aya indirerek ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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