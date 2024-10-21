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Dilan Polat ve Kardeşi Sıla Doğu Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Dilan Polat ve Kardeşi Sıla Doğu Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Hayasızca hareketler suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, haftada üç gün polis merkezine imza verecekler.

'HAYASIZCA hareketler'de bulunmak suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kardeşi Sıla Doğu ile kameralar önündeki hareketleri nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Dilan Polat ve Sıla Doğu çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, salı, perşembe ve pazar günleri polis merkezine giderek imza atacaklar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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