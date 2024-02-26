Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde bulunurken onlara benzemeye çalışan çok sayıda figür de sosyal medyada yerini almaya devam ediyor.

LÜKS ARACIN ÜZERİNDE DANS ETTİ

İnternete düşen bir videoda, kim olduğu bilinmeyen bir kadının lüks aracın üzerine çıkarak dans ettiği ve elindeki dolarları etrafa saçtığı görülüyor.

BELİNDEKİ SİLAHLA DA GÖRÜNTÜ VERDİ

Aracın üzerinden indikten sonra belindeki silahı çıkarıp otomobilin üzerine koyan kadının, görüntülerde müzik eşliğinde dans etmeye devam ettiği anlar yer aldı.