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Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı

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Kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde olan Dilan Polat'a özenen çok sayıda kişi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşırken, bugün internete düşen bir video da büyük ses getirdi. Lüks aracının tepesine çıkan bir kadın, dans ederek elindeki dolarları etrafa saçtı. Görüntülerde kadının daha sonra ise belindeki silahı çıkararak aracının üstüne koyduğu görülüyor.

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde bulunurken onlara benzemeye çalışan çok sayıda figür de sosyal medyada yerini almaya devam ediyor.

LÜKS ARACIN ÜZERİNDE DANS ETTİ

İnternete düşen bir videoda, kim olduğu bilinmeyen bir kadının lüks aracın üzerine çıkarak dans ettiği ve elindeki dolarları etrafa saçtığı görülüyor.

BELİNDEKİ SİLAHLA DA GÖRÜNTÜ VERDİ

Aracın üzerinden indikten sonra belindeki silahı çıkarıp otomobilin üzerine koyan kadının, görüntülerde müzik eşliğinde dans etmeye devam ettiği anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya Dilan Polat Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Banu Çelik:

Gorgusuzluk diz boyu

46
0
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KILIÇ ASLAN:

Eşeğin altın semer hikayesi

30
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DİYARBEKİR:

bu tip görgüsüz yobazlar yakalanıp derhal idam edilmeli bu işin şakası yok bu tipler toplumun dibine dinamit yerleştiriyorlar

22
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pusatalfa:

Azan'ı cezaevi paklıyor bunun da sonu yakındır eminimki Türk polisi yakalar ve gereğini yapıp adalete teslim eder. Mide bulandırıcı bir durum

16
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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Beyin mi yok sırtı mı sağlam çok merak ediyorum bu tipleri! bu görüntüleri paylaşmak bu paraları kazanacak beyin olmadığını gösteren kesin delil yerine geçer !

13
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Yahya Altınbaş:

Sonradan görme olduğu besbelli. Görgüsüzlük ve bir o kadar da beyinsizlik. Toplumun ruhunu, psikolojisini bozmaktan başka bişey yaptıkları yok bu akılsızların...Paran varsa var kardeşim, insanların geçim sıkıntısı çektiği şu dönemde, bu insanları tahrik ediyorsun...

9
0
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