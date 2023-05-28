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Dilan Çiçek Deniz oy kullanmak için okula gitti

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Eyüpsultan'daki bir okula gelerek cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullandı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz oyunu kullandı

İSTANBUL - Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Eyüpsultan'daki bir okula gelerek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için seçmenler sabah 08.00'da sandıklara giderek oy kullanma işlemine başladı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz de Eyüpsultan Göktürk'te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Saat 13.00 sıralarında sınıfa girerek oyunu kullanan ünlü oyuncu, daha sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Güncel

Dilan Çiçek Deniz Eyüpsultan Güncel Haberler

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