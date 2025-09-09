Dikmen'de Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Sinop'un Dikmen ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakam Oğuzhan Doğancı başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki okullar ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, okul yönetimleri, emniyet ve aile eksenlerinin sorunların çözümü noktasında önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Doğancı, "Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda, tüm kurumlarımız bu konuda iş birliği içerisinde çalışmaya devam edecek. Velilerimizin de okul idaresiyle iş birliği içinde olması, çocuklarımızın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Adnan Acar, İlçe Emniyet Amiri Vekili Ramazan Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yusuf Ertaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Yılmaz katıldı.