Dikmen'de Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

Sinop'un Dikmen ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçede devam eden projeler ve sorunlar ele alındı.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Oğuzhan Doğancı, Belediye Başkanı Adnan Acar, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ile diğer ilgililer katıldı.

İlçede devam eden yol, su enerji ve diğer alanlarda sürdürülen çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Özarslan, gayelerinin sorunları yerinde tespit etmek olduğunu söyledi.

Tüm ilçelerde muhtarlarla sık sık bir araya gelerek sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Özarslan, "Bu toplantılarla zamanında çözüm üreterek vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Devletimizin bütün imkanlarıyla köylerimizin ve ilçelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
