Dikenli Tellere Takılan Kedi Kurtarıldı
Çemişgezek ilçesinde bir evin bahçesinde dikenli tellere takılan kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Çemişgezek ilçesinde dikenli tellere takılan kedin belediye ekiplerince kurtarıldı.
İstiklal İlköğretim Okulu çevresinde bir evin bahçesinde tellerinde kedinin mahsur kaldığını görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelerek kedinin boğazına takılan dikenli teli keserek çıkartan belediye ekibi, hayvanı doğaya saldı.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel