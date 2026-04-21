Karabük'te lise öğrencilerine "Dijital Şiddetle Mücadele" semineri verildi

Karabük Üniversitesi Dijital Şiddetle Mücadele Kulübü tarafından, lise öğrencilerine dijital şiddet ve siber zorbalık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi. Programda uzmanlar, dijital şiddetle mücadele stratejileri hakkında bilgi verdi.

Karabük Üniversitesi Dijital Şiddetle Mücadele Kulübünce lise öğrencilerine "Dijital Şiddetle Mücadele" semineri verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Dijital Şiddetle Mücadele Kulübünce, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES)" projesi kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde siber zorbalık ve dijital şiddete karşı farkındalık oluşturuldu.

Programda Dijital Şiddetle Mücadele Kulübü akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Özçağlar Eroğlu ve Proje Koordinatörü Cansel Arı sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gençliğin milli ve manevi değerlerle donanmış güçlü yapıya sahip olduğunu belirterek, dijital şiddetle mücadelenin eğitimle aşılabileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
