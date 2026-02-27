Haberler

Aydın'da çocuklara yönelik müstehcen içerikleri depolayan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde çocuklara yönelik müstehcen içerikleri dijital ortamda depoladığı iddia edilen E.A. (49), jandarma tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu ve dijital ortamda depoladığı değerlendirilen şüpheli E.A., evine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 laptop, 1 cep telefonu, 1 tablet, 1 flaş bellek, 5 SIM kart, 1harici hard disk ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

