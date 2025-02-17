Dijital Medya İçerik Üreticileri Kızılcahamam'da Toplandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya gelen Ankara Dijital Medya İçerik Üreticileri Platformu üyeleri istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Dijital medyada faaliyet gösteren 17 içerik üreticisinin bir araya gelmesiyle kurulan Ankara Dijital Medya İçerik Üreticileri Platformunun istişare ve değerlendirme toplantısında 2025 yılı itibariyle birçok yeni etkinlik, eğitim ve buluşma planladıklarını belirlendi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'da Dijital Medya İçerik Üreticileri ile bir araya gelerek Kızılcahamam'ı anlattı.

Başkan Acar, "Ankara Dijital Medya İçerik Üreticileri Platformu ile ilçemizin doğa harikası milli parkımızda bir araya geldik. Dijital çağın gücünü, içerik üretiminin önemini ve yerel değerlerimizin tanıtımındaki etkisini konuştuk. Kızılcahamam, sadece doğasıyla değil, kültürel mirası ve turizm potansiyeliyle de büyük bir değere sahip. Bu güzellikleri dijital dünyada daha geniş kitlelere ulaştırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmaya katılan ve katkı sağlayan birbirinden değerli arkadaşlarımıza ilçemize vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Birlikte daha güçlü ve etkili içerikler üretmeye devam edeceğiz." dedi.