'Dijital Gelecek' projesi yükümlülere yeni kapılar açacak
Güncelleme:
Erasmus+ Programı destekli 'Dijital Gelecek' projesinin kapanış toplantısı, Türkiye'de denetimli serbestlik kapsamındaki gençlerin istihdama entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan önemli bir çalışmanın sonuçlarını ortaya koydu. Projenin gençler için topluma kazandırma sürecinde önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Dijital Gelecek: Genç Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin İstihdama Entegrasyonu" projesinin kapanış toplantısı Eskişehir'de yapıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yürütülen projede, 18-30 yaş arası denetimli serbestlik kapsamındaki gençlerin dijital ve mesleki becerilerinin geliştirilerek istihdama kazandırılması hedeflendi. Proje kapsamında düzenlenen çalıştaylarda gençler ve işverenler bir araya getirilerek eylem planları hazırlandı.

Kapanış toplantısında konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, projenin gençlerin topluma yeniden kazandırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Proje ortakları da çalışmanın, kamu, sivil toplum ve iş dünyası iş birliğiyle sürdürülebilir bir istihdam modeli sunduğunu ifade etti.

Katılımın yoğun olduğu proje kapanış programına Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Özgen, ESİAD Başkanı M.Kenan Işık, Sakin Okul Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen ile çok sayıda sanayici ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Projeye Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülük ederken, uygulayıcı ortaklar olarak Sakin Okul Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) yer alıyor.

