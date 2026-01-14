Bakan Göktaş'tan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" toplantısına ilişkin paylaşım Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital dünyada çocukların haklarını korumak için alınan önlemler hakkında bilgi vererek, koruyan ve denetleyen bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Ayrıca, çocukları zararlı içeriklerden korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital dünyada çocukların haklarını güvence altına almak için yasaklayan değil, koruyan ve denetleyen bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirterek, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile çocuklarımızın haklarını güvence altına alıyor, küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Göktaş, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, çocukları dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Milletvekilleriyle bir araya gelerek sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmaları paylaştıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:
"Bizler, çocuklarımızın dijital ortamda kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilmeleri için yasaklayan değil, koruyan ve denetleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile çocuklarımızın haklarını güvence altına alıyor, küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşmemizi imzalayarak bu anlamlı sürece destek olan milletvekillerimize teşekkür ediyor, toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."