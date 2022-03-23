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Dijital dönüşüm zirvesi, ekosistemin paydaşlarını bir araya getiriyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dijital dönüşüm zirvesi, ekosistemin paydaşlarını bir araya getiriyor

Şirketlere dijital dönüşüm konusunda yol göstermek ve güncel gelişmeleri paylaşmak üzere PEAKUP, Yekta Kopan moderatörlüğünde online zirve düzenleyeceğini duyurdu.

Şirketlere dijital dönüşüm konusunda yol göstermek ve güncel gelişmeleri paylaşmak üzere PEAKUP, Yekta Kopan moderatörlüğünde online zirve düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikte, dijital dönüşüm ekosistemi enine boyuna ele alınacak.

İş süreçlerinde yeni teknolojiler etkin bir rol oynuyor. Bu çerçevede dijital dönüşüm, her sektörden şirketin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bu sebeple şirketler, sektörlerine uygun uygulamaları merak ediyor. Şirketlere Bulut Altyapı hizmetleri ve kendi yenilikçi ürünlerini sunan PEAKUP, dijital dönüşüm özelinde farklı sektörlerden önemli isimleri bir araya getireceği zirve düzenleyeceğini açıkladı. Şirket, "Pratik İş Uygulamaları Zirvesi: Dijital Dönüşümünüzü Yönetin" adlı zirve 24 Mart Perşembe günü 10: 00-12: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Online form ile kayıt yaptıranlar etkinliği ücretsiz olarak takip edebilecek.

Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde canlı olarak düzenlenecek olan ve Microsoft Teams'te gerçekleşecek zirveye katılmak isteyenlerin PEAKUP sosyal medya hesaplarındaki kayıt formunu doldurarak katılabileceği de bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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