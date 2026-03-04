Çorum'da dijital bağımlılık ve dijital detoks konulu program düzenlendi

Çorum Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında dijital bağımlılık ve dijital detoks konulu program gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin İletişim Ofisi, Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yeşilay Kulübü işbirliğinde "Genç Adımlar, Bağımsız Yarınlar" etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum Bilgi Koleji'nde düzenlenen programa 200'den fazla lise öğrencisi katıldı.

Programda İskilip Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı ve Yeşilay Kulübü akademik danışmanı Öğr. Gör. Dr. Semra Söngüt, dijital bağımlılık ve dijital detoks konularında sunum yaptı. Dijital dünyanın beyin üzerindeki etkilerini anlatan Söngüt, dopamin döngüsü üzerinden dijital uyarıcıların doğal aktivitelerden alınan keyfi zamanla azaltabileceğini belirtti.

Etkinlik sonunda görme alanları bulanıklaştırılmış "Bağımsızlık Gözlüğü" ile çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.