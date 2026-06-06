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Dijital Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi İstanbul'da

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Aile Bakanlığı, RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı işbirliğiyle 12-13 Haziran'da İstanbul'da Dijital Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi düzenleyecek. Emine Erdoğan'ın katılması beklenen zirve, ekran bağımlılığına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca İstanbul'da 12-13 Haziran'da Dijital Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi düzenlenecek.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılması beklenen zirvenin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul Aile Vakfı işbirliğinde düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazen ekranlara bakarken hayatın kendisini kaçırabiliyoruz. Bir çocuğun gülüşünü, sevdiklerimizin sesini, güzel bir sohbeti, belki de unutulmayacak bir anıyı. Oysa hayat, tam da yanı başımızda akıp gidiyor. Dijital çağda çocuklarımızı, ailelerimizi ve insani bağlarımızı korumak için saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle Bakanlığımızın himayelerinde RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı işbirliğinde düzenlenen Dijital Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nde bir araya geliyoruz. Belki de bugün yapabileceğimiz en iyi şey, telefonu bir süreliğine bırakıp gerçek hayata yeniden dokunmaktır."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
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