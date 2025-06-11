Didim'de Tur Otobüsü Şoförüne Saldırı: 5 Tutuklama

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Aydın'ın Didim ilçesinde, trafikteki tartışma sonrası tur otobüsü şoförü Kurtuluş Efecik'e saldıran 5 kişi tutuklandı. Olay, otobüsün Polonyalı turistleri almak üzere durduğu sırada meydana geldi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, trafikte tartıştıkları tur otobüsünün şoförü Kurtuluş Efecik'e (58) saldırıp başından yaralayan ve aracın camını kıran 5 şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Akbük Kavşağı'nda meydana geldi. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş Efecik ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, otobüsü dakikalarca takip etti. Otobüs şoförü Efecik, Polonyalı turistleri almak için özel bir otele yanaştı. Turistler bindikten sonra hareket eden otobüsün önü, 3 otomobil tarafından kesildi. Otomobillerden inenler, şoföre tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. Ardından taşlarla otobüse saldıran İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (27), M.K. (31), M.T. (27) aracın camlarını kırıp, Kurtuluş Efecik'i taşla başından yaraladı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Efecik ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerini ardından, bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber - Kamera: Mert CONA / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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