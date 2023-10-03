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Didim'de Traktörlerin Deposundan Akaryakıt Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, traktörlerin deposundan akaryakıt çaldığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde iki traktörün deposundan akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.Y. ile U.R. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.