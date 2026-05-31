Didim'de 7 yaşındaki çocuk silahla kendini vurarak hayatını kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Didim ilçesinde amcasına ait ruhsatlı silahla oynarken kendini vuran 7 yaşındaki Selahattin P. hayatını kaybetti. Olayla ilgili amca gözaltına alındı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde oynadığı silahın ateş almasıyla kendini vuran Selahattin P. (7), hayatını kaybetti.

Olay, dün Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Selahattin P. amcasına ait ruhsatlı silahla oynarken ateş aldı. Kendisini vuran Polat, ağır yaralandı. Silah sesini duyan ailesi, Selahattin P.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Aile kendi imkanlarıyla Selahattin P.'yi Didim Devlet Hastanesine götürdü. Selahattin P. kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Selahattin P.'nin amcası V.P., gözaltına alındı. V.P.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
