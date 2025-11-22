Didim'de Panelvan Denize Düştü, Sürücü Kurtuldu
Aydın'ın Didim ilçesinde kontrolden çıkarak denize düşen panelvanın sürücüsü, yaralanmadan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Aracın denize düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde denize düşen panelvanın sürücüsü, kazadan yara almadan kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Taşburun Balıkçı Barınağı mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen panelvan, kontrolden çıkarak denize düştü.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Aracın denize düşme anı, barınağın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel