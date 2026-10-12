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Didim'de motor arızasıyla sürüklenen teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

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Didim'de motor arızasıyla sürüklenen teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
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Didim açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, dün saat 02.45 sıralarında telsizle yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu TCSG-912, 2 kişiyi kurtardı; tekne yedeklenerek Cennetköy Plajı'na getirildi.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 02.45 sıralarında meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (TCSG-912) sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken, tekne yedeklenerek Cennetköy Plajı'na getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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