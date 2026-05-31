Aydın'da sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Didim Marina'ya getirildi.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 4 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Didim ilçesi açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması neticesinde teknedeki 4 kişi kurtarılarak, Didim Marina'ya getirildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun