Didim'de Boğulma Olayı: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren 69 yaşındaki Tevfik Alp Sabuniş, bir süre sonra gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde denize giren Tevfik Alp Sabuniş (69) bir süre sonra gözden kayboldu.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışması sonucu Sabuniş'in cesedine ulaşıldı.
Sabuniş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.