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Didim'de balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Didim'de balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde 4. katın balkonundan düşen Neslihan Alabuğa (31), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 4. katın balkonundan düşen Neslihan Alabuğa (31), hayatını kaybetti.

Olay, Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşının evine giden 31 yaşındaki Neslihan Alabuğa, henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki evin balkonundan aşağıya düştü. Alabuğa'nın düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 31 yaşındaki genç kızın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, savcılık incelemelerinin ardından gencin cenazesi otopsi için Aydın'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Alabuğa'nın, balkondan atladığı ihtimali üzerinde duruluyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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