Aydın'da tabancayla kazara kendisini vurduğu iddia edilen çocuk öldü
Aydın'ın Didim ilçesinde, 7 yaşındaki S.P., amcasına ait tabancayla oynarken kazara kendini vurarak hayatını kaybetti. Jandarma, çocuğun amcasını gözaltına aldı.
Akbük Mahallesi'nde S.P (7), amcasına ait olduğu iddia edilen tabancayla oynarken kazara kendisini vurdu.
Silah seslerini duyan ailesi, yaralanan çocuğu Didim Devlet Hastanesine götürdü.
S.P burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, çocuğun amcası V.P'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun