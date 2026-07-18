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Aydın'da 38 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da 38 kaçak göçmen yakalandı
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Didim açıklarında lastik botta 38 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 38 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Didim ilçesi açıklarında saat 00.30 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile KB-87 botu tarafından hareketli lastik bot durdurulup, içerisindeki 38 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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