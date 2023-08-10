Didim Belediyesi Muharrem Ayında Akbük'te Vatandaşlara Aşure İkram Etti

Didim Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Akbük'te vatandaşlara aşure ikram etti. Akbük Mahallesi'nde Liman alanında düzenlenen aşure ikramına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Akbüklülerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.