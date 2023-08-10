Üye Girişi
Haberler

Didim Belediyesi Muharrem Ayında Akbük'te Vatandaşlara Aşure İkram Etti

Güncel Haberler

Didim Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Akbük'te vatandaşlara aşure ikram etti. Akbük Mahallesi'nde Liman alanında düzenlenen aşure ikramına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Akbüklülerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Didim Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Akbük'te vatandaşlara aşure ikram etti.

Akbük Mahallesi'nde Liman alanında düzenlenen aşure ikramına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Akbüklülerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Didim Belediyesi Yusuf Deveci Gündoğdu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title