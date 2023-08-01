Didim Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu
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Didim Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. İkrama Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, belediye başkan yardımcıları ve ilçe başkanları da katıldı.
Didim Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Didim Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen aşure ikramına, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim İyi Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener ve vatandaşlar katıldı.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure ikramını alan vatandaşlar, Didim Belediyesi ve Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti. - AYDIN