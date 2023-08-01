Didim Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu

Didim Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. İkrama Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, belediye başkan yardımcıları ve ilçe başkanları da katıldı.