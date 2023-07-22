Didim Belediyesi Kentin Tüm Mahallelerinde Çalışmalarına Devam Ediyor

Didim Belediyesi ekipleri, Akyeniköy, Akköy ve Balat Mahallelerinde ağaç ve ot budama çalışmaları gerçekleştirirken, yol düzenlemesi ve parke taşı kaplama çalışmalarını da sürdürüyor. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, kentin güzelleşmesi için çalışmaların durmaksızın devam edeceğini belirtti.

Didim Belediyesi, kentin tüm mahallelerinde eşzamanlı olarak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Didim Belediyesi ekipleri kentin gelişmesi ve güzelleşmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Akyeniköy, Akköy ve Balat Mahallelerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaç ve ot budama çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol düzenlemesi ve parke taşı kaplama çalışmaları sürdürülüyor.

Köylerde devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Belediyemiz tarafından tüm mahallelerimizde eş zamanlı olarak çalışmalarımız sürdürülüyor. Ekiplerimiz köylerde ağaç ve ot biçimi, yol düzenleme ve parke taşı kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kentimizin güzelleşmesi için durmaksızın çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN