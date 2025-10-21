Didim Açıklarında Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmen Kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, bitkin düşerek yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenin sağlık durumu iyi.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan düzensiz göçmen kurtarıldı.
Didim açıklarında denizde bir kişinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, balıkçılar tarafından kurtarılan göçmen, karaya çıkardı.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen göçmenin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
Düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirtildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel