Didim Açıklarında Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, bitkin düşerek yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenin sağlık durumu iyi.

Didim açıklarında denizde bir kişinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, balıkçılar tarafından kurtarılan göçmen, karaya çıkardı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen göçmenin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
