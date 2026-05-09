Aydın'da devrilen jet skideki 3 kişi kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında devrilen jet skideki 2 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı kurtarıldı. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri durumu kontrol altına aldı.
Taşburun açıklarında dün teknesiyle tura çıkan Gürol Bingöl, bir jet skinin alabora olduğunu gördü.
Olayın olduğu yere yanaşan Bingöl, buradaki 3 kişiyi kurtardı.
Haber verilmesiyle bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısını tekneye aldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun