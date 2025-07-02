Diddy'nin Yargı Süreci: Jüri, Organize Suç Örgütü Suçlamasında Fikir Birliği Sağlayamadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Manhattan kentinde, rapçi Sean Combs'un yargılandığı davada jüri, seks ticareti ve kadınları seks ticareti amacıyla taşıma suçlamalarında karar verirken, organize suç örgütü kurma konusunda uzlaşamadı. Combs'ın hakkındaki suçlamalar arasında cinsel istismar ve uyuşturucu bulundurma da yer alıyor.

NEW ABD'de "Diddy" lakabıyla tanınan rapçi Sean Combs'un yargılandığı davada jüri, "seks ticareti ve kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçlamalarına ilişkin kararını verirken davadaki en ağır suçlama olan "organize suç örgütü kurma" konusunda fikir birliği sağlayamadı.

Yargıç Arun Subramanian'ın başkanlık ettiği Manhattan'da görülen dava kapsamında jüri heyeti, 12 saatten fazla süren müzakerelerin ardından Combs'a yöneltilen 2'si seks ticareti, 2'si de kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma suçlamasında uzlaşarak karara vardı.

Öte yandan, davadaki en ağır ve kapsamlı suçlama olan "organize suç örgütü kurma" hakkında heyet içinde keskin görüş ayrılıklarına sahip üyeler olması nedeniyle jüri, söz konusu suçlama hakkında fikir birliğine varamadı.

Yargıç Subramanian, jüriye, karara varılamayan suçlama hakkında uzlaşana kadar müzakerelerin devam etmesi talimatını verdi.

"Organize suç örgütü kurma" suçlaması, Combs'un çalışanlarıyla 20 yılı aşkın süre boyunca bir suç örgütü yönettiği ve bu yapı aracılığıyla çok sayıda yasa dışı faaliyetin gerçekleştirildiği iddialarına dayanıyor.

Bu suçlama çerçevesinde jüri, hem Combs'un bir suç örgütü kurup kurmadığını hem de bu yapı aracılığıyla "adam kaçırma, seks ticareti ve insan kaçakçılığı" gibi çeşitli suçlara karışıp karışmadığını değerlendiriyor.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

"Puff Daddy" ve "Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.