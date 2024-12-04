Dicle Üniversitesi'nde Kadavra Eğitimi Etkinliği Düzenlendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik düzenlendi.

DÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vatan Kavak tarafından hazırlanan ve DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce (DÜBAP) onaylanan "Kadavra Uygulama ve Araştırma Projesi" kapsamında fakültede 11 yıl önce kadavra laboratuvarı kuruldu.

Laboratuvarda, 11 yıl önce Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinden kadavra temin edilmesi ile DÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine kadavra üzerinde ilk eğitim verilmeye başlandı.

Bu yıl da nisan ayında eğitim için proje kapsamında 77 yaşında pankreas kanserinden vefat eden bir erkeğe ait kadavra, ABD'den uçakla Diyarbakır'a getirildi.

Laboratuvarda öğrenciler 11 yıldır kadavra üzerinde eğitim görüyor.

Üniversitede anatomik bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik, amfide bilgilendirme ve sunum, kadavra laboratuvarında ise uygulamalı eğitim olarak iki aşamalı gerçekleştirildi.

"Anatomik yapıları uygulamalı bir şekilde öğreniyorlar"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Kavak, tıp fakültesinde öğrenim gören 425 öğrencinin tamamının kadavra üzerinde eğitim gördüğünü söyledi.

"Anatomi dersinin olmazsa olmazı kadavradır. Öğrencilerimiz kadavra diseksiyonunda damarları, sinirleri, organları, bütün anatomik yapıları uygulamalı bir şekilde öğreniyorlar." diyen Kavak, kadavra eğitiminin yıl boyunca devam ettiğini belirtti.

Kavak, anatomi eğitiminde sanal gerçeklik, simülasyon veya sanal kadavranın asla gerçek kadavranın yerini tutmadığına işaret ederek, bu eğitimler sayesinde öğrencilerin insan vücudunun tüm derinliklerini öğrendiğini dile getirdi.

Öğrencilerin üniversiteden mezun olduklarında kadavra eğitimi sayesinde daha donanımlı hale geleceğini ifade eden Kavak, şunları kaydetti:

"İleride kliniklere gittiklerinde hata yapma oranını minimuma indirmiş olacaklar. Öğrenci kadavra ve anatomi eğitimini dört dörtlük alırsa hastalıklar hakkında yorum yapabilme kabiliyetini kazanır. Öğrenciler kadavra diseksiyon uygulamalarında organ komşuluklarını, anatomik yapıyı öğreniyorlar. Komşu illerde tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okuyan öğrenciler de üniversite yönetimlerinin resmi talepte bulunması halinde üniversitemizdeki Kadavra Uygulama ve Araştırma Laboratuvarında kadavra diseksiyon deneyimi kazanabilirler."

DÜ Tıp Fakültesinde 2'nci sınıf öğrencisi Nupelda Filiz, kadavra üzerinde aldıkları eğitimle daha da donan kazandıklarını söyledi.

Filiz, kadavra üzerinde eğitim gördükleri için kendilerini şanslı hissettiklerini belirterek, "Çoğu üniversitede kadavra yok. Kadavrada eğitim akılda daha kalıcı oluyor, maket üzerindeki eğitime kıyasla da daha gerçekçi bir his oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

3'üncü sınıf öğrencisi Sidar Reşitoğlu ise kadavra üzerinde çalışmaların daha verimli olduğunu dile getirerek, "Bu eğitim ileride gerçekleştireceğimiz cerrahi işlemlerde ilerlememizi sağlayacak." diye konuştu.