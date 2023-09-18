Dicle Üniversitesi'nde Dekan Yardımcısı Yunus Yılmaz, odasında genç bir kız tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da genç bir kız, Dicle Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ı odasında bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında genç bir kız tarafından bıçaklandı.

GENÇ KIZ GÖZALTINDA

Prof. Dr. Yılmaz'a, makam odasında ismi henüz öğrenilemeyen bir genç kız tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

TABURCU OLDU

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Yılmaz ise hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.