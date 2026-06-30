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Dicle Üniversitesi öğrencileri doğal atıklardan maketler yaptı

Dicle Üniversitesi öğrencileri doğal atıklardan maketler yaptı
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Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Temel Tasarım 2 dersi kapsamında doğada topladıkları kuru dallar, yapraklar, kozalaklar ve taşlar gibi doğal atıklardan özgün maketler oluşturdu. Projelerde doğanın döngüsü, çevre-insan ilişkisi ve ekolojik denge temaları işlendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, topladıkları doğal atıklardan maketler yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin Temel Tasarım 2 dersi kapsamında doğada bulunan malzemelerden kendi doğa algılarını yansıtan maketler oluşturdukları belirtildi.

Öğrencilerin bu kapsamda, topladıkları kuru dallar, dökülmüş yapraklar, kozalaklar, taşlar, ağaç kabukları ve çeşitli bitki kalıntılarından özgün tasarımlarla maketler yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazırlanan projelerde doğanın döngüsel yapısı, insan ve çevre arasındaki ilişki ile ekolojik dengenin korunması gibi temalar ön plana çıktı. Bazı çalışmalar yaşamın sürekliliğine vurgu yaparken, bazıları çevresel sorunlara dikkat çeken güçlü görsel anlatımlar sundu. Doğal atık malzemelerin kullanılması ise öğrencilerin sınırlı kaynaklarla üretim yapabilme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Demet Aykal, uygulamanın mimarlık eğitiminin yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmadığını, çevresel farkındalık, yaratıcılık ve eleştirel düşünmenin de eğitim sürecinin önemli parçaları arasında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
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