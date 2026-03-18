DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini öğrenmek için OSYM'nin internet sitesinden giriş belgelerine ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (DİB-MBSTS) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Mart'ta yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven