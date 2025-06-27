Diana Krall İstanbul'da Konser Verecek

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Caz müziğin önemli isimlerinden Grammy ödüllü Diana Krall, 1 Kasım'da İstanbul'daki Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayarak müzik dünyasına damgasını vurmuş bir isim.

Caz müziğin önemli yorumcularından "Grammy" ödüllü sanatçı Diana Krall, İstanbul'da konser verecek.

Sanatçı, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East işbirliğinde 1 Kasım'da Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Billboard Caz Albümleri listesinin zirvesinde 8 albümü bulunan tek caz şarkıcısı ünvanına sahip Krall, eşsiz vokali ve usta piyanistliğiyle caz müziğine yön veren isimlerden biri olarak biliniyor.

Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan sanatçı, dünya çapında milyonlarca albüm satışıyla müzik tarihine adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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