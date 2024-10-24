DHKP-C Üyesi Özgür Karakaya Tutuklandı

DHKP-C içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Özgür Karakaya, Sultangazi'de örgüte ait bir dergi dağıtırken yakalandı. Gözaltına alınan Karakaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyeti, Sultangazi ilçesinde DHKP-C silahlı terör örgütüne ait yayın organları tarafından 'Halk Okulu' isimli derginin dağıtıldığını tespit etti. Ekipler dergi dağıtan Özgür Karakaya isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Karakaya'nın örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Karakaya'nın örgüte ait şifreli mesajları çözerek örgüt içerisindeki iletişimi sağladığı ve daha önce yine DHKP-C örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Yeniden gözaltına alınan Karakaya, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.