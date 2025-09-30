DHKP/C Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 12 Gözaltı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Firari olduğu bildirilen 2 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması"na yönelik bugün 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik 14 adrese yönelik operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 1 silah, 1 şarjör, 21 fişek ele geçirildi, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Firari olduğu bildirilen 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.