Haberler

DHKP/C Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 12 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DHKP/C terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Firari 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Firari olduğu bildirilen 2 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması"na yönelik bugün 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik 14 adrese yönelik operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 1 silah, 1 şarjör, 21 fişek ele geçirildi, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Firari olduğu bildirilen 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.