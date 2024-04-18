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DHKP-C Terör Örgütü Sorumlusu İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul polisinin ortak operasyonuyla DHKP-C terör örgütü sorumlularından olduğu ileri sürülen Fehmi Oral Meşe, İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakta yakalanarak gözaltına alındı. Meşe'nin hakkında 3 ayrı suçtan toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul polisinin ortak operasyonuyla DHKP-C terör örgütü sorumlularından olduğu ileri sürülen ve hakkında 3 ayrı suçtan toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fehmi Oral Meşe İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakta yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, DHKP/C terör örgütüne yönelik devam eden çalışmalarda; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yurtdışında bulunan ve hakkında 3 ayrı suçtan toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fehmi Oral Meşe'nin İstanbul'a geleceğini tespit etti.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meşe'nin yakalanması için çalışma başlattı. Dün saat 19.00'da havalimanına iniş yapan uçakta Meşe'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aynı zamanda 2016 yılında Tunceli'de kolluk kuvvetleriyle girmiş olduğu çatışma sonucunda öldürülen örgüt üyesi Oğuz Meşe'nin ağabeyi olduğu belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fehmi Oral Meşe hakkında, "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu,  "Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, toplamda 3 ayrı suçtan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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