Haberler

OTOMOBİL OTOYOLDA KARAYOLLARI EKİBİNE ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinin Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, Karayolları ekibine çarptı.

1) OTOMOBİL OTOYOLDA KARAYOLLARI EKİBİNE ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinin Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, Karayolları ekibine çarptı. 2 işçi ile otomobildeki 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Düzyazı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Emre Tunç'un (25) direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 ZK 1144 plakalı otomobil, yol bakım çalışmaları yapan Karayolları ekibine çarptı. Kazada, Karayolları'nda işçi olarak çalışan Mehmet Gülten (40) ile Recep Kibar (45) ve otomobildeki Zeynep Koşar (35) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Kazada ağır yaralanan Mehmet Gülten'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

