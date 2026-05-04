1) BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI; DEVRİLEN AĞAÇLAR YOLU KAPATTI

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu-Kıbrıscık yolunda, kar ağırlığını taşıyamayan çam ağaçları yola devrildi. Saat 06.30 sıralarında yol trafiğe kapandı. Yolda onlarca araç sürücüsü mahsur kaldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Bolu-Seben kara yolunda da gece saatlerinde yağan kardan dolayı devrilen ağaçlar nedeniyle yol kapandı. Sabah saatlerinde ağaçların yoldan kaldırılması ve kar küreme çalışması sonrası güzergah yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı